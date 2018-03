Der beste Weg der Integration

Anzeige

Goldrichtiger Schritt

Doch der Schritt, Diora vor eineinhalb Jahren die Azubi-Stelle zu geben, habe sich den Widrigkeiten zum Trotz als „goldrichtig“ erwiesen. „Er lernt schnell und konnte schon bald eigenständig Arbeiten übernehmen“, freut sich Deindl. Und Flaig ergänzt, „etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“. Beeindruckt ist man im Unternehmen, wie schnell der Flüchtling – auch durch den Unterricht bei den ehrenamtlichen Helfern – die Sprache gelernt hat. Ein wichtiger Schritt im Miteinander.

„So eine Ausbildung vermittelt ja nicht nur Faktenwissen, es ist der ideale Einstieg in die Integration“ bekräftigt Flaig, denn in der alltäglichen Zusammenarbeit würden die Flüchtlinge erleben, „wie wir reden, wie wir leben, wie wir essen und wie wir feiern“. So sei es für den Firmenchef ein besonders berührendes Erlebnis gewesen, als Diora irgendwann zu ihm gesagt habe: „Du bist jetzt meine Familie.“ Da habe sich Flaig noch mehr verpflichtet gefühlt, dem jungen Mann aus Gambia eine Perspektive zu geben.

Umso mehr ärgert ihn der Aufenthaltsstatus seines Auszubildenden. „Es kann doch nicht sein, dass einem Menschen, der fleißig seiner Arbeit nachgeht, der eifrig lernt und sich integrieren will, die Abschiebung droht“, ist er von der Politik enttäuscht, „die Praxis vor Ort unterscheidet sich leider extrem von den politischen Sonntagsreden“.

All diesen Überlegungen zum Trotz – und angesichts der Tatsache, dass er keine entsprechend begeisterten Bewerbungen von deutschen Jugendlichen vorliegen hatte – entschied sich Flaig aufgrund der guten Erfahrungen, noch einem zweiten Flüchtling eine berufliche Perspektive zu bieten. Der 28-jährige Somali Ibrahim Ahmed ist in der vergangenen Woche in sein Praktikum gestartet. Sollte er sich als talentiert erweisen, stellt ihm Flaig einen Vertrag in Aussicht. „Das wäre schön, denn es ist mein Wunschberuf“, verrät Ahmed. Und Diora fügt hinzu: „Meiner auch.“ ras

