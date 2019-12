Der Duft von Plätzchen zieht durchs Hallenbad

Brühl.In besinnlicher Atmosphäre bei Kerzenschein ein paar Runden im Schwimmbecken drehen – dieses Angebot machte die Gemeinden den Badegästen in der Vorweihnachtszeit. Und so war das Hallenbad zum Adventsschwimmen in eine ganz besondere Atmosphäre getaucht. Die Mitarbeiter von Bäderchef Patrick Berndt hatten Kerzen am Beckenrand aufgestellt und allerlei Lichterketten für die weihnachtliche Stimmung aufgehängt. Außerdem reichten sie den Besuchern am Vormittag Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck.

In dieser heimeligen Atmosphäre machte dann der Sport im Wasser gleich noch einmal so viel Spaß. Vor allem, weil die Temperaturen außerhalb der Schwimmhalle in winterliche Bereiche abgerutscht waren. Neben dem üblichen Bahnenziehen wurden auch verschiedene andere Angebot wie Wassergymnastik, gemacht. Dass dieses Erlebniskonzept den Geschmack der Besucher getroffen hat, zeigt die Nachfrage. Insgesamt waren am Tag des Adventsschwimmens 162 Besucher ins Hallenbad gekommen.

Auf dieser Erfolgswelle soll auch die nächste Veranstaltung schwimmen. So lädt das Bäderteam an diesem Freitag, 6. Dezember, von 10.30 bis 12.30 Uhr zum geselligen Adventskaffee ein. Neben wärmenden Getränken gibt es auch Gebäck. ras

