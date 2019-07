Brühl.Dr. Eva Franz, Jürgen Meyer, Wolfgang Reffert, Karl-Heinz Schönberg und Hans Zelt gehören nun nicht mehr dem Gemeinderat an. Am Montag wurden sie von Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates verabschiedet.

Göck bilanzierte arbeitsreiche, aber gute Jahre, denn „der Einsatz hat sich gelohnt – wir haben auf der Grundlage einer soliden Finanzplanung

...