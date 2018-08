Der Eismann als Ausnahme

Brühl.„Das ist eine schöne Idee“, freut sich unser Leser Hermann Hemmerich und blickt auf den Eisbecher vor sich. Unsere Zeitung hatte das Bild von einem Eismann in der Brühler Hauptstraße aus Mitte der 1960er Jahre veröffentlicht und alle darauf Abgebildeten zu einem erneuten Eisessen eingeladen. Viele Kinder waren damals mit der köstlichen Erfrischung versorgt worden – „ich erinnere mich gut, denn wir waren auf dem Heimweg von der Schule und da gab es das Eis für umme“, sagt der heute 60-Jährige. Umso mehr wundert er sich, dass er der einzige Brühler ist, der sich auf der alten Aufnahme wiedererkannt hat.

„Ich war mir zwar ziemlich sicher, dass ich der Junge am rechten Bildrand bin, aber eben nicht so ganz“, sagt Hemmerich gestern beim Löffeln des Fruchteisbechers. Seine Frau Inge (56) konnte ihm nicht so recht helfen: „In diesem Alter kannte ich dich ja noch nicht!“ Aufklärung brachte die 79-jährige Mutter: „Klar, so hast du damals ausgesehen!“

„Das war lecker“

Damit war sicher, dass Hemmerich vor über 50 Jahren nicht nur bei der Eiserfrischung dabei war, sondern rechts im Bild zu sehen ist. Und damit hat ihm das Ereignis gleich zwei kostenlose Eisportionen beschert – einmal damals, ein zweites Mal gestern Nachmittag. Und welche Eissorte hat er damals am liebsten gegessen? „Da war die Auswahl nicht so groß, damals freute man sich, überhaupt Eis zu bekommen“, erinnert er sich. Doch eigentlich war der Eismann in der Hauptstraße eine Ausnahme, denn ansonsten wurden die Schleckermäulchen damals von der Eisfrau am Konkordia-Platz versorgt. Sie habe auch Eis auf Bestellung gemacht – „wir haben dann Milch, Eier und Erdbeeren zu ihr in die Jahnstraße gebracht und wenige Stunden später das fertige Eis abgeholt – das war lecker!“

Die Liebe zur eiskalten Erfrischung hat sich Hemmerich erhalten. Nach Rad- oder Motorradtouren, manchmal auch beim Spaziergang macht er in der Eisdiele Station. Und, weil Hemmerich die Altersgenossen von damals auf dem Bild nicht wiedererkennt, suchen wir noch weiter nach ihnen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.08.2018