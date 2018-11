„Der Hai hat keine Gelenke”

BRÜHL.„Gesundheit ist unser höchstes Gut, und darum lohnt es sich, darauf ganz besonders zu achten”, unterstrich die VdK-Ortsvorsitzende Anni Körber bei der Begrüßung im Sportpavillon. Sie erinnerte an die vorbeugende Grippeschutzimpfung, empfahl viel Bewegung an der frischen Luft und dem Wetter angepasste Bekleidung. Bekanntlich gebe es ja kein schlechtes Wetter, wenn man entsprechend ausstaffiert ist.

Als gerne gesehenen Gast im Ortsverband begrüßte sie Apotheker Dr. Jürgen Sommer von der Carl-Theodor-Apotheke, der über die Volkskrankheit Arthrose informierte. Dr. Sommer kam allerdings zunächst wegen der Aktualität auf die angesprochene Grippeschutzimpfung zu sprechen. Aggressive Viren hätten sich über ganz Europa verbreitet und könnten das Immunsystem schädigen.

Viele Ärzte könnten aber jetzt schon nicht mehr impfen, weil das Serum ausverkauft sei, informierte der Apotheker. Schuld daran seien aus seiner Sicht die Krankenkassen mit ihren langfristigen Verträgen zur Kostenübernahme. Zuerst genehmigten sie nur die Dreifachimpfung, erst viel später auch die Vierfachimpfung. Weil Pharmaunternehmen den Bedarf Monate zuvor produzieren müssten, teilweise auch in Asien und China, komme es zu dem Dilemma, dass plötzlich die Regale leer sind.

Zum Thema Arthrose gab der Apotheker zu bedenken, dass Arzneimittel die Volkskrankheit nur abschwächen, nicht aber heilen könnten. In Deutschland seien rund zehn Millionen Menschen davon betroffen. Diese schmerzhafte Gelenkabnutzung übersteige das altersübliche Maß. Alle Körpergelenke, wie Knie, Hüfte oder Finger können betroffen sein.

Überlastung und Übergewicht

Als ursächlich nannte Sommer beispielsweise die Überlastung durch Sport, einschließlich Freizeitsport – aber auch Übergewicht gehöre zur Liste der Ursachen. Schließlich gleiche der Körperaufbau dem der Steinzeitmenschen, weil der Körper nicht an deren Gene angepasst sei. Der Referent empfahl vorbeugend regelmäßige Bewegung durch Schwimmen oder Radfahren, auch Körpergewichtsreduzierung, aber indirekt helfen wirksame Arzneimittelgruppen zur Linderung der Schmerzen.

Er erwähnte auch physikalische Therapien, wie Massagen oder Wärme- beziehungsweise Kältebehandlung, aber auch Maßnahmen der Naturheilkunde und mehr. Die Zuhörer erinnerten sich an die 1980er und 1990er Jahre, in denen massiv die „Wirksamkeit” von Haifischknorpel beworben wurde, obwohl der Meeresbewohner überhaupt keine Gelenke hat. „Da wurden keine Schmerzen reduziert – nur der Geldbeutelinhalt“, so der Experte.

In dem Zusammenhang erläuterte der Apotheker den Begriff „Nahrungsergänzungsmittel” als nicht als Arzneimittel zugelassenes Produkt. Er erwähnte auch die Wirksamkeit von Inhaltsstoffen aus Pflanzen und Früchten in der Heilkunde. In der Homöopathie seien in Verdünnungen wissenschaftlich nichts mehr an Wirkstoffen nachweisbar.

Nach dem informativen und lehrreichen Vortrag von Apotheker Dr. Jürgen Sommer kamen die VdK-Mitglieder überein, bei ihren „Alldagswehwehlin” am besten ihren Hausarzt oder den Apotheker ihres Vertrauens zu kontaktieren.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018