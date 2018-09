Der Half-Pipe droht Abriss

Brühl.Die Hochwasser der vergangenen Jahre und der heiße Sommer haben der Half-Pipe an der Rohrhofer Straße zugesetzt, heißt es seitens des Bauamtes. Bislang waren die Schadstellen mit einem Spezialkleber repariert worden, doch nun befinde sich ein Riss an einer kritischen Stelle, so dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich sei. Deshalb soll die Half-Pipe abgerissen werden, schlägt die Gemeindeverwaltung vor. Zunächst solle demnach dort eine Grünanlage entstehen. Ob später eine neue Half-Pipe oder ein Skaterpark gebaut werden soll, ist ungewiss. Über den Abriss hat nun der Ratsausschuss für Technik und Umwelt zu befinden.

Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses stehen heute um 18.30 Uhr neben privaten Bauanträgen auch die Errichtung von Büroräumen und eine Betreiberwohnung des Tierschutzvereins in Rheinau-Süd, der Neubau einer betreuten Wohnanlage in der Mannheimer Landstraße und Auftragsvergaben für den Sportpark-Süd. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018