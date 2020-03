Der Hamster als Vorbild

Ja, es gibt sie auch in Brühl – Hamsterkäufe. Immerhin hat die Bundesbehörde für den Katastrophenfall zu einem für zehn Tage gefüllten Vorratsschrank geraten. Im Zusammenhang mit dem Coronafall in einer Brühler Reisegruppe nehmen Verbraucher diesen Ratschlag offensichtlich ernst. In den Discountern im Ort waren am Samstag die Gefriertruhen für Fleisch, die Regale für Nudeln und Konserven sowie die Paletten mit Toilettenpapier auffallend leer. Desinfektionsmittel gibt es nur noch selten zu kaufen. Und das übrigens nicht nur in Brühl, sondern auch in Nachbarkommunen.

Hat die Panik rund um die Krankheit also den Alltag in Brühl erreicht? Endzeitszenarien in der Kurpfalz? Mitnichten. In Gesprächen erklären Brühler, dass sie halt etwas mehr Abstand zu anderen Menschen halten, sich häufiger die Hände waschen und mehrfach am Tag desinfizieren. Doch mehr Auswirkungen scheint die Krankheit auf das Leben in Brühl nicht zu haben – außer auf die Familien, die derzeit unter häuslicher Absonderung stehen und dem Mann in Quarantäne. Nach Angaben des Landessozialministeriums geht es ihm übrigens „weiter vergleichsweise gut“.

Im Gespräch mit Nachbarn wird gern auf die Grippe verwiesen. Die Influenza sei, sagen viele, eine deutlich größere Gefahr – 130 Tote hat sie laut Robert-Koch-Institut bislang gefordert. Gleichwohl wird Corona nicht auf die leichte Schulter genommen, wie dieses Fachwissen und die Vorsichtsmaßnahmen zeigen, denn die Ansteckungsgefahr bei Corona ist doch etwas höher.

Insgesamt zeigen sich die Menschen aber gelassener, als es so mancher Eintrag in den Netzwerken vermuten lässt.

