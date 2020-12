Der nächste große Schritt im Sportpark-Süd

Der Sportpark-Süd geht in die nächste Bauphase. Inzwischen entstanden sind die Sporthalle (obere Bildmitte, weißes Dach), die TV-Anlagen für Boule und Beach-Volleyball (links davor), die Anlage des Schäferhundvereins (ganz links in der Mitte) sowie rechts im Vordergrund der Kunstrasenplatz. Am unteren Bildrand der neue Versorgungspavillon des FVB, der auch für die Jugendabteilung einen Raum bereithält. Nach dem Beschluss vom Montag geht es nun an die Sportanlagen in der unteren linken Bildhälfte – sobald der Schäferhundverein umgezogen ist, kann es beginnen.

© lenhardt