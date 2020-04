Der Schwan gleitet eindrucksvoll übers Wasser

Brühl.Erhobenen Hauptes ziehen die Schwäne in einem der beiden Rohrhofer Seen ihre Bahnen. Das Wasser ist ihr Revier – und das verteidigen sie auch. Wer sich zu nah an die majestätischen Tiere und „ihren“ See heranwagt, wird eindrucksvoll angefaucht und verjagt.

Schön anzusehen sind sie dennoch, wenn sie ihr zartes Köpfchen ins Wasser stecken und die weißen Federn sich bei Sonnenschein in der Wasseroberfläche spiegeln. Und so schön, wie sich der Schwan auf dem Bild zeigt, könnte man fast meinen, er wollte fotografiert werden – wie eine echte Diva eben.

Die eleganten Tiere haben ihren Platz in Märchen und Mythen gefunden. In vielen Kulturen stehen sie als Sinnbild für Unschuld, Reinheit, Anmut, Liebe und Schönheit. Auch in der Religionsgeschichte hat das Tier, welches der Familie der Gänse zugeordnet wird, seinen Platz gefunden. Schwäne sind dabei Begleittiere eines Gottes, zum Beispiel des Apollon.

Sie stehen außerdem in Verbindung mit Lichtgottheiten, werden als „Engel der Lüfte“ bezeichnet, weshalb ihnen auch nachgesagt wird, dass sie in die Zukunft blicken können. Dadurch etablierte sich der Ausdruck „es schwant mir“. s va/caz

