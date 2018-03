Der Ton muss in den Kopf

Anzeige

Dieses musikalische Ausnahmestück ist in die Sätze Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei gegliedert und sehr anspruchsvoll.

Gefragt, wo er den Probenerfolg symbolisch in einem Hundert-Meter-Lauf mit Ziel Ostersonntag ansiedeln würde, meinte Hoffmann: „Wir sind gut gestartet, befinden uns noch im Sprint, bewegen uns stetig steigernd auf das Ende zu.“

Bevor mit Aufwärmarbeit der Oberkörper aufrecht gestellt, die Arme bewegt und der Mund „ausgeblasen“ wurde, fand Kurt Gredel, Vorsitzender der Kantorei, Zeit sich und den Vorstand mit seinen Aufgaben kurz zu skizzieren: „Wir, das sind die zweite Vorsitzende Elfie Hemmerich, Kassenwart Günter Hemmerich, Schriftführerin Janina Bredfeldt und die Beisitzer Silke Witschel und Daniel Bormann sind für zwei Jahre gewählt.“ Als Hauptaufgabe sehe der Vorstand die aktiven Sänger, die sich teilweise schon aus den früheren Kirchenchören kennen, zu einer motivierten Gemeinschaft zusammenzuführen.

Spaß bildet einen Schwerpunkt

„Es soll Spaß machen im „neuen“ Chor mit Chorleiter Jens Hoffmann zu singen“, sagte Gredel, der sich über bereits acht Neueintritte freut. Die geschätzte Basisarbeit der ehemaligen Kirchenchöre soll weitergeführt werden, dazu ist eine neue Satzung erstellt worden. Zudem wird es ein ehrendes Zusammenkommen mit den schon etwas betagteren Sängern geben, die aus Altersgründen nicht mehr zum neuen Chor kommen.

Ein weiterer Fokus des Vorstands wird die Geselligkeit sein, gemeinsame Aktivitäten nach der Chorprobe, Wanderungen, Ausflüge und Feiern soll es geben. „Wir möchten auch den Geburtstagen wieder eine größere Wertschätzung beimessen“, schilderte Gredel, der anstrebt als Verein obendrein aktiv am Vereinsgeschehen teilzunehmen.

Ein gutes Stück vorangekommen

In diesem Moment ruft ihn die Probearbeit in die Sängergemeinschaft und mit den Männerstimmen in den Kellerraum, wo Jens Hoffmann mit den Herren spezielle Passagen übt. Im Saal des katholischen Gemeindezentrums setzt sich Cosima Grabs ans Klavier. Immer wieder lässt sie einzelne Abschnitte vom Sopran, dann vom Alt und nachdem sie einzeln perfekt sitzen von beiden zusammen anstimmen. Manchmal gibt sie als Hilfestellung: „Der Ton muss in den Kopf“, was die Damen gleich umsetzen. „Jetzt war’s gut“, lobte Grabs sofort.

Samstags und sonntags waren je drei Stunden intensives Proben angesagt, die Hoffmann resümiert: „Wir sind ein gutes Stück weitergekommen und konnten Stimmbildung mit allen Sängern machen.“

