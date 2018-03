Anzeige

Brühl.Bei der ersten Probe des neunen Jugendchores „Youngstars“ der Chorgemeinschaft Brühl steht für die zehn jungen Nachwuchssänger erst einmal Gymnastik auf dem Programm: Aufstehen, aufrichten, recken, dann strecken und dehnen. Auch nach links und rechts und dabei den Hals kreisen lassen. „Kennt ihr das?“, will Chorleiter Mathias Buchta wissen. „Eigentlich nur vom Sportunterricht“, murmelt es ihm entgegen. Eindeutig, hier muss auch das Stimmvolumen noch gedehnt werden, bevor es auf eine ganz besondere musikalische Reise gehen kann.

Buchta lächelt am Klavier, lässt die zehn jungen Menschen vor sich noch ein wenig die Köpfe kreisen und die Arme ausstrecken. „Mich braucht ihr jetzt nicht mehr, gell“, tönt es von der Tür des Probenraumes über der Festhalle her. Gerd Scherer, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Brühl verabschiedet sich. Seinen Part bei der Geburtsstunde des brandneuen Chores „Youngstars“ hat er erfüllt, jetzt ist es an den weiteren Protagonisten, den Weg in eine völlig neue und schöne Welt des Gesanges zu begehen.

Für die meisten der zehn Kinder und Jugendliche ist es Neuland, das sie betreten. Florine Büchner verrät, dass sie es „mag, zu singen.“ Doch in einem Chor hat die Zehnjährige sich noch nie erprobt. Mama Valerie hält die Daumen hoch: „Singen ist Tradition in unserer Familie.“ Mehr Erfahrung bringt Colin van den Beldt mit. Der Zwölfjährige hat schon einmal in einem solchen Gefüge seine Stimme erklingen lassen. Gemeinsam mit seiner Schwester nun die Premiere eines Chores zu erleben, begeistert den jungen Mann.