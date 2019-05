Dialoge zwischen Pflanzen und Tieren

Brühl.Die Motive von Fritz Hörauf sind mythische Landschaften, Gemälde, Porträts und Architektur. Imaginäre Orte und Gesichter, abstrakte Faltenformen von Figuren und Skizzen weisen auf ein zusammenhängendes System und Andeutungen aus Mythen, Religionen und verschollenen Kulturen.

Diesem weit verzweigten System spürt dieser Band nach und genau das sieht der Besucher seiner Ausstellung in der Villa Meixner von Freitag, 10. Mai, bis Montag, 10. Juni. Die Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr. „Malen und Zeichnen verstehe ich als eine Art Freisetzung. Dies ist vergleichbar mit einem Nebel, der sich nur langsam, nach und nach, auflöst und die hinter ihm liegende Landschaft erkennen lässt. Dem Nebel entspräche das Weiß der Leinwand oder des Papiers. Das Sichtbarmachen einer unsichtbaren Welt ist jedoch kein mechanischer Prozess, wie etwa bei einem Medium, sondern ein ständiger Dialog, ein Austausch, auch ein Ringen um die Form. Die so entstandenen Bilder verfolgen keine Absicht im Sinne einer Ideologie, sie wollen nichts erzählen, was sich in Worten ausdrücken ließe, sie illustrieren nichts. Vielmehr sind es Gespräche mit Wesen, die in einem anderen Rhythmus von Raum und Zeit leben und sich als Pflanze oder Tier, als Landschaft oder menschliches Gesicht verkörpern können.“ Am Montag, 10. Juni, 15 Uhr gibt es eine Lesung mit Fritz Hörauf samt begleitendem Klavierkonzert durch Frau Ruth Rohse in der Villa Meixner. Im Anschluss steht der Künstler Fritz Hörauf für Fragen und Führungen zur Verfügung. Der Eintritt zu Ausstellung, Lesung und Konzert ist frei. Parkmöglichkeiten sind auf dem nahegelegenen Messplatz. zg

