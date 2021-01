Die Bibeltexte als Lebenselixier

Brühl.Die Allianzgebetswoche trägt in diesem Jahr die Überschrift: „Lebenselixier Bibel“. Dabei halten die evangelische Kirchengemeinde und die Landeskirchliche Gemeinschaft in dieser Woche gemeinsame Gottesdienste – diesmal übers Internet.

Am Sonntag, 10. Januar, ist um 18.30 Uhr der Startgottesdienst mit einer Predigt von Almut Hundhausen-Hübsch. Am Mittwoch, 13. Januar, wird um 19 Uhr die Abendandacht von Marcel Demal gestaltet. Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr hält Otto Lang die Predigt.

Zu allen drei Veranstaltungen können sich Interessierte ab 15 Minuten vor dem Beginn einloggen. zg

Info: Link https://us02web.zoom.us/j/83748020563?pwd=NloyZkN 2S3JkTk5BaWZQM3BIWlFVQT09

