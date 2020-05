„Die Familie steht jetzt im Vordergrund“

Brühl.Er hat die Hufeisengemeinde geprägt wie kaum ein zweiter: 16 Jahre lang war Günther Reffert Bürgermeister der Gemeinde und hat in seiner Amtszeit nicht nur das kulturelle Leben in Brühl nachhaltig verändert. Ein waschechter Brühler ist Reffert allerdings nicht – geboren wurde er 1938 in Kaiserslautern in der Pfalz.

„Am letzten Tag im Zweiten Weltkrieg habe ich meine Mutter verloren.

...