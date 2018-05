Die Farbe der Natur geehrt

Anzeige

BRÜHL.„Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich wäre, einige vernünftige Worte sprechen“, diese Wort aus der Dichterfeder von Johann Wolfgang von Goethe nahm sich Elsbeth Franz, Sprecherin der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof genau zur Anleitung ihrer wohl gewählten Worte.

Nach einer Maiandacht kamen die Damen zum kombinierten Frühlings- und Muttertagsfest zusammen. Also gab es Details zur Frühlingsfarbe Grün in all ihren Schattierungen. Zum einen wird durch die Farbe wiederkehrendes Leben ebenso symbolisiert, aber es gibt auch negative Sachverhalte wie „Grün vor Neid“ werden, Übelkeit, die jemanden „Grün im Gesicht“ werden lässt oder das „Giftgrün“ – alles Eigenheiten der Farbe, die diesem Nachmittag nicht beherrschten.

Gepolt auf Frische und Neuanfang nahmen sich die Frauen des Grüns an, freuten sich am Ende eines netten Nachmittags sogar über in Frühlingsgrün verpackte „Fleißige Lieschen“ für den heimischen Garten oder den Balkonkasten.