„Die Firmen haben Vertrauen verspielt“

Brühl.„Die Geothermie ist ein zu wichtiges Thema, um nur per Pressemitteilungen über- und nicht miteinander zu sprechen“, stellte der Referent für Umweltschutz beim Landesverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Fritz Mielert, fest. So wurde über unsere Zeitung ein Gespräch per Videokonferenz vermittelt, bei dem er mit Uwe Rötgens und Thomas Gaisbauer von der

...