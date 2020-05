Die Herren der Räder sind wieder da

Brühl.Die Fahrradwerkstatt misst nur 36 Quadratmeter und so richtig im Blick hatte sie in den vergangenen turbulenten Wochen wohl niemand. Aber genau wie die meisten anderen Geschäfte hatte auch die Fahrradwerkstatt des Asylkreises in Brühl geschlossen, was sicher nicht für viele, aber eben doch für einige ins Gewicht fiel.

Das Fahrrad, sagt Klaus Triebskorn, einer der drei Werkstattmacher,

...