Die Mitarbeiter warten

Die Verträge sind unterzeichnet. Das ist Fakt. Metro hat damit die Real-Einkaufskette an die SCP Group S.à r.l. und x+bricks verkauft. Damit an ein Konsortium, das von Anfang an verkündet hat, die Supermarktkette zu zerschlagen. Nur wenige Real-Märkte sollen (zunächst) weitergeführt werden. Doch die russischen Oligarchenfamilien, die hinter dem Konsortium stehen, sind keine Einzelhändler. Sie sind Immobilienmakler, die es nicht interessiert, wie es mit dem Einzelhandel vor Ort weitergehen soll.

Auf Anfragen bei den unterschiedlichsten Stellen der neuen Eigentümer, wie die Zukunft des Brühler Marktes aussehen könnte, bekommt man die ewig gleiche Antwort: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht zu einzelnen Standorten äußern können.“

Ganz ehrlich: Nein, ich habe kein Verständnis. Und die Mitarbeiter des Brühler Marktes sicher auch nicht. Sie dürfte es brennend interessieren, ob sie noch in diesem Jahr ihren Job verlieren, oder erst in zwei, drei Jahren. Da wirken die Maßnahmen, die Metro für seine bisherigen Mitarbeiter „erstritten“ haben will, wie das sozialpolitische Feigenblatt. Das große Zittern in den Märkten geht weiter. Nach wie vor.

Der Verkauf von Real bleibt also, was er seit zwei Jahren gewesen ist: ein Fiasko. Aber zum Glück gibt es ja noch die Politik. Beim drohenden Verlust von mehreren tausend Arbeitsplätzen wird doch sicher klar Stellung bezogen. Zumindest warten die Mitarbeiter von Real darauf – seit Monaten. Und warten. Und warten. Und warten. Die Kunden von Real eventuell auch.

