Die Römer zählten anders

Hallo Kinder! War es bei euch auch so ungemütlich kalt und grau die vergangenen Tage? Und abends wird es wieder früher dunkel – habt ihr das auch gemerkt? Das heißt also: Der Herbst ist da! Naja, zumindest aus Sicht der Wetterkunde. Dort sagt man nämlich, dass heute, am ersten September, die Jahreszeit Herbst beginnt. Woher hat der September eigentlich seinen Namen? September kommt von dem lateinischen Wort „septem“ und bedeutet Sieben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn Sieben, wenn der September der neunte Monat ist? Das liegt daran, dass es damals im alten Rom einen anderen Kalender gab. Dort war der März der erste Monat des Jahres. Somit war der September also der siebte Monat. Januar und Februar gab in diesem Kalendersystem übrigens gar nicht – das Jahr hatte nur zehn Monate. Später hat man bei einer Kalenderreform die beiden Monate Januar und Februar hinzugefügt. Und damit rückte der September zwar an die neunte Stelle, aber behielt trotzdem seinen Namen. Übrigens: Man sagt oft, dass der Herbst erst um den 22. September beginnt. Das kommt aus der Astronomie, denn an diesem Datum sind Tag und Nacht genau gleich lang. Es gibt also zwei mögliche Herbstanfänge, je nachdem, aus wessen Sicht ihr schaut. Aber beide sind im September – ein ganz schön herbstlicher Monat.

