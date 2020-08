„Die Situation in Dourtenga ist noch entspannt“

Brühl.Die Partnerschaft mit Dourtenga im westafrikanischen Land Burkina Faso besteht inzwischen seit 1997. Da verwundert es nicht, dass Brühler hellhörig werden, wenn die Vereinten Nationen vor einer Nahrungsmittelkrise in diesem Land warnen. Mehr als drei Millionen Menschen könnten dort nach dem Ende der Erntesaison im September von „akuter Ernährungsunsicherheit“ betroffen sein, erklären das Welternährungsprogramm (WFP) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Die Corona-Pandemie habe die Situation in dem von Armut und Dürren betroffenen Land noch verschlechtert. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

Die Brühler Partnergemeinde Dourtenga liegt in einem trockenen Savannengürtel im Süden der westafrikanischen Sahelzone. Charakteristisch ist die typische Vegetation der Trockensavanne mit dichtem Grasbewuchs und lediglich vereinzelten Bäumen. Die Bevölkerung lebt vorwiegend von der Landwirtschaft. Es werden vor allem Hirse, Maniok, Erdnüsse und Baumwolle angepflanzt, in den vergangenen Jahren kamen auch Mais und Reis hinzu. Wassermangel während der langen Trockenperioden und heftige Regengüsse in der kurzen Regenzeit erschweren oftmals die Arbeit der Bauern. „In diesem Jahr war das Wetter in Dourtenga allerdings gut – der Regen fiel genau in der richtigen Menge und zur passenden Zeit“, hat die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Renate Dvorak, im Gespräch mit den Kontaktleuten in der westafrikanischen Partnergemeinde erfahren. Insofern sei die Ernte dort – im offensichtlichen Gegensatz zu den nördlichen Regionen des Landes – recht gut ausgefallen. Auch Corona spiele eine vergleichsweise untergeordnete Rolle in der Partnergemeinde.

Kampf gegen Mangelernährung

Allerdings ist Hunger auch in Dourtenga anzutreffen. Die Landwirtschaft ist die Existenzgrundlage eines Großteils der Bevölkerung. Doch wird fast ausschließlich für den Eigenverbrauch angebaut – Familien, die nur kleinere Grundstücke haben, müssen daher auch in guten Erntejahren sehr sparsam leben. Besonders angespannt ist die Lage aber für die rund 400 Flüchtlinge aus dem Norden Burkina Fasos, die nach Dourtenga gekommen sind.

Diese Fluchtbewegung hat zwei Gründe: Bereits in den vergangenen Jahren war der Norden des Landes – wie auch aktuell – von mehreren schweren Missernten betroffen. Hinzu kommt die dschihadistische Gewalt, durch die in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1100 Menschen getötet wurden.

Mehr als eine Million Menschen sind bei dieser laut Uno-Flüchtlingshilfswerk „am schnellsten wachsende humanitäre Krise weltweit“ auf der Flucht – viele in Richtung Süden des Landes und damit auch in die Brühler Partnergemeinde. „Insbesondere diesen Menschen muss geholfen werden“, erklärt Dvorak, denn ein funktionierendes Sozialsystem gebe es in diesem Staat nicht. Und die Geflüchteten – zumeist Mütter mit ihren Kindern – hätten auf die gewaltige Strecke vom Norden in den Süden kaum etwas aus ihrem bisherigen Leben mitnehmen können. Deshalb werde auch das Projekt „Kampf gegen die Mangelernährung bei Kleinkindern“ in Dourtenga vom Förderkreis fortgeführt. 3000 Euro wurden Anfang des Jahres aus Brühl zur Verfügung gestellt, damit notwendige Spezialnahrung und vor Ort Getreide gekauft und an die Bedürftigen ausgegeben werden konnten.

Landwirtsschule ist geplant

Auch die Hilfe zur Selbsthilfe wird im landwirtschaftlichen Bereich vom Förderkreis fortgeführt. So wurden – mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit – bereits mehrere Brunnen gebohrt und entsprechende Pumpen installiert.

Dazu kommt langfristige Unterstützung, denn als Großprojekt für den Förderkreis steht in Dourtenga die Planung und der Bau einer staatlichen Landwirtschaftsschule auf dem Programm. Diese Berufsschule für Bauern, die jungen Menschen eine Zukunftsperspektive und in Dourtenga eine bessere Nahrungsmittelversorgung ermöglichen soll, ist ebenfalls zusammen mit dem Bundesministerium geplant.

Bäume gegen die Versteppung

Im Oktober werde in Berlin beschlossen, welche Gelder dafür im Budget 2021/22 zur Verfügung stehen und ob das Projekt eine Priorisierung erhalten kann. „Wir hoffen da auf einen Zuschuss von 120 000 Euro aus den Töpfen des Ministeriums“, sagt die Vorsitzende des Förderkreises. Auch die Zusammenarbeit mit der burkinischen Regierung ist notwendig, weil sie als Schulträger auftritt und die Lehrer bezahlen wird. „Wir müssen also noch ein wenig warten, ob wir das Projekt angehen können – ohne Unterstützung der beiden Regierungen können wir es nicht realisieren“, sagt Dvorak.

Wie schnell es da zu Enttäuschungen kommen kann, erlebten die Macher der Klimapartnerschaft Brühl/Dourtenga bereits. Unter dessen Dach sollten Experimentierfelder angelegt werden, auf denen eine Landwirtschaft mit geringem Wasserverbrauch erprobt werden sollten. Dieser Antrag wurde allerdings negativ beschieden, weil er nicht in die Rahmenbedingungen der Klimapartnerschaft passen würden, hieß es in der Begründung.

Doch ein anderes Projekt wird in der Klimapartnerschaft der beiden Kommunen angegangen. In der Brühler Partnergemeinde findet sich praktisch keine dichte Vegetation mehr, deshalb versuchen die Menschen in Dourtenga der weiteren Versteppung mit Baumpflanzungen zu begegnen. Parallel zu den afrikanischen Schülern werden auch in Brühl Kinder Bäume im Ort pflanzen, um eine Brücke zu schlagen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.08.2020