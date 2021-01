Die Soforthilfen haben Desaster in Brühl noch verhindert

Brühl.Er ist im Ergebnishaushalt 35,6 Millionen Euro schwer, im Finanzbereich rund 33,6 Millionen Euro – der Haushalt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend verabschiedet hat. Doch wichtiger als das Volumen des Etats sind die Abschlüsse in den beiden Teilbereichen. Und da schreibt die Hufeisengemeinde in diesem Jahr klar rote Zahlen. Der Ergebnishaushalt stellt die geplanten

...