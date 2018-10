Die Stolperfallen entschärfen

Brühl.„Ich möchte, dass die Senioren möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können“, sagt Alexandra Fischer. Die diplomierte Sozialpädagogin ist Mitarbeiterin des B&O-Seniorenzentrums und hilft unentgeltlich, den älteren Einwohnern der Gemeinde ihr Zuhause altersgerecht einzurichten.

Dass Selbstständigkeit für jeden Menschen ein wichtiges Gut sei, betont sie. So wolle man sich im Alter nicht der Frage stellen, ob der Alltag weiterhin so wie gewohnt zu bewältigen sei. Sich einzugestehen, dass dies eben nicht mehr uneingeschränkt möglich sei, ist ihrer Meinung nach ein großer Schritt, der auch Angst machen könne. Doch kein Betroffener müsse diesen Weg alleine gehen, sagt Fischer. Bei Fragen bezüglich der Wohnsituation und der Lebenserleichterung für ältere Menschen, sei beispielsweise sie als Wohnberaterin die richtige Ansprechpartnerin.

Auch wenn jeder so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben wolle, könne dies im fortschreitenden Alter zum Problem werden. Alters- oder krankheitsbedingt änderten sich die Bedürfnisse und Ansprüche an das Eigenheim. Als Beispiel führt Fischer an, dass eine hohe Stufe, die früher nie ein Problem gestellt habe, bei Bewegungseingeschränktheit plötzlich zur gefährlichen Stolperfalle werden kann. So gibt es im Alltag viele unscheinbare Gefahren, die ohne fachmännische Beratung erst spät erkannt werden können.

Hilfe ist keine Entmündigung

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Fischer, dass nach der ersten Kontaktaufnahme ein persönliches Gespräch im Eigenheim der älteren Mitbürger erfolge. Vor Ort nehme sie die Wünsche und Erwartungen des jeweiligen Klienten entgegengen und eine Beurteilung des Wohnraumes im Hinblick auf potenzielle Gefahrenstellen würde zu Lösungsvorschlägen für einen gefahrloseren Alltag führen. „Es gibt viele Möglichkeiten und Hilfsgeräte, die denn Alltag sicherer und einfacher gestalten können, wie etwa Herdüberwachungssysteme und vieles mehr“, sagt Fischer.

Und sie weiß: Der Schritt sich hilfesuchend an die zuständigen Autoritäten oder Organisationen zu wenden, ist ein sehr großer. Die Angst vor einer Art „Entmündigung“ oder dem Verlust der Kontrolle über das eigene Leben, halte viele Senioren deshalb davon ab, diesen zu machen. „Viele wissen überhaupt nicht, wie einfach manchmal individuell geholfen werden kann, denn Hilfe im Alter heißt nicht, das selbstständige Leben zu verlieren – eher im Gegenteil“, unterstreicht Fischer. Auch die Angst vor Veränderung, etwa weil man sich beim Mobiliar nicht von Erinnerungsstücken trennen möchte, bereite manchen Senioren Sorge. Diese Angst nimmt Fischer den Betroffenen schnell, denn es wird nicht über ihren Kopf hinweg entschieden. Sie sagt, dass es ein langer Prozess sei, die eigenen vier Wände barrierefrei zu gestalten, der Weg dahin lohne sich aber, da er vieles leichter mache. Durch eine koordinierte, gemeinsame Arbeit, Hand in Hand mit den richtigen Fachkräften, ließe sich eine Steigerung der Lebensqualität erzielen. Es gebe in Brühl viele Stellen und Organisationen, an die sich gewandt werden kann – Wohnraumberaterin Fischer ist nur eine davon.

„Viele Gruppen sorgen dafür, dass Senioren solange wie möglich selbstständig zuhause wohnen können. Dass unsere Dienste dabei für den Klienten kostenfrei sind, ist Herzenssache“, sagt sie.

