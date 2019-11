Die Tiefen vor Südafrika

Brühl.„Südafrika unter Wasser“ ist der Titel einer Multivisionspräsentation mit Rainer Schimpf, der bei einem Tauchgang fast von einem Wal verschluckt, glücklicherweise aber ausgespuckt wurde. Schimpf bietet seit über 20 Jahren Ozean-Safaris vor den Küsten Südafrikas an. In 60 Minuten zeigen Bilder des „Sardine Runs“ am Mittwoch, 18. Dezember, Walarten, Haie von Nahem und die schönsten Riffe der Küsten Südafrikas. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019