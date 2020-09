Die Welt des guten Klangs

Brühl.Das Görler-Museum in den früheren „Heimatstuben“ der Neugasse mit seinen Exponaten zur Rundfunkgeschichte ist am Sonntag, 13. September, wieder geöffnet. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Firma Julius Karl Görler, dem Hersteller von Radio-Bauteilen, mit fünf Fertigungsstandorten seit 1924 – unter anderem in Rheinau und dem letzten Hauptsitz in der Hufeisengemeinde.

Görler lieferte weltweit Produkte für die Radioindustrie. 1960 waren im Unternehmen 720 beschäftigt. Der Entstehung dieses Werkes sowie der Darstellung von gesellschaftlichen und familiären Zusammenhängen wird in der Ausstellung des Sammlers Klaus Triebskorn besondere Bedeutung zugemessen.

Der Besuch des Museums ist durch Corona weiterhin an die Hygieneauflagen gebunden. Es gelten die Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung ist vorgeschrieben.

Am Tag des offenen Denkmals ist der Einlass nur zur vollen Stunde für jeweils maximal vier Personen erlaubt. Einlass ist von 13 bis 15 und dann wieder um 17 Uhr. Nach der jeweiligen Führung gibt es noch Zeit zur eigenen Entdeckung. So darf jeder Besucher maximal zwei Stunden im Museum bleiben. Der Eintritt ist frei. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020