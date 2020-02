Diebe schlagen Terrassentür ein

Brühl.Ein Einfamilienhaus in der Geierstraße ist am Sonntagabend das Ziel von Einbrechern geworden. Brachial machten sie sich Polizeierkenntnissen zufolge an der Terrassentüre zunächst zu schaffen. Da sämtliche Vorgehensweisen scheiterten, warfen die Einbrecher die Glasscheibe ein und gelangten so ins Innere.

Dort durchsuchten sie nahezu alle Schränke und Behältnisse, berichten die Ermittler. Ob ihnen dabei Beute in die Hände fiel, ist noch nicht geklärt. Als Einbruchszeit kommt laut Polizei Sonntag zwischen 18.30 und 22.30 Uhr in Betracht. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020