Diese kleine Schule hat noch geöffnet

Brühl.„Zum Glück sind die Hasenschulen nicht geschlossen worden – Ostern kann also kommen“, schreibt uns Gudrun Monshausen aus Rohrhof und schickt gleich ein Bild ihrer süßen Hasenschule mit, denn auch das Eierbemalen und -verstecken will schließlich gelernt sein. Ganz brav sitzen die grauen Häschen auf ihren Bänken und hören dem Lehrer zu, der an der Tafel etwas erklärt. Monshausen wünscht allen Lesern und der Redaktion ein schönes und geruhsames Osterfest. caz/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020