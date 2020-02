Diesem Dampfplauderer gehen die Anekdoten nie aus

Brühl.Comedian Ingo Oschmann versteht es meisterlich, nicht nur für, sondern auch mit seinem Publikum zu spielen. Das hat er bei seiner Brühler Premiere vor zwei Jahren bewiesen und das will er auch wieder bei seinem Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ am Donnerstag, 2. April, ab 20 Uhr in der Festhalle zeigen.

Oschmanns Jubiläumsprogramm hat es in sich: 25 Jahre später und um zehn Programme schwerer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Stand-up-Comedy und Zaubern sind seine besonderen Stärken. Doch bleibt er nicht an der Stand-up-Oberfläche, sondern hat durchaus viel zu sagen. Und dann kann der urkomische Künstler plötzlich auch ganz anders, wird leise und sorgt für kurze Nachdenklichkeit. Er wischt dem Publikum zwar schnell mit dem nächsten Gag wieder die Denkfalten aus dem Gesicht, doch seine Aussagen wirken nachhaltig, weil sie eben nicht oberlehrerhaft daherkommen, sondern freundschaftlich und emotional. Dieser „dicke Mann mit den grauen Haaren“, wie er sich beschreibt, kommt immer absolut authentisch daher. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein.

Oschmann ist ein Plauderer, dem die Geschichten anscheinend nicht ausgehen. Eines seiner Hauptthemen ist er selbst. Das Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ enthält so auch viele autobiografische Anteile. Da geht es auch um seine Fernsehkarriere, die er im vergangenen Jahrzehnt mit einer eigenen TV-Show hatte und vor allem um sehr viel Selbstironie. ras

Video Lokales Brühl: Ingo Oschmann über sein Live-Programm - 06:18 Ingo Oschmann verbindet wie kein anderer Stand Up-Comedy und Zauberei zu einem Programm gnadenloser Freude und Vergnügen. Ingo Oschmann verbindet wie kein anderer Stand Up-Comedy und Zauberei zu einem Programm gnadenloser Freude und Vergnügen.

