Diesseits und Niemandsland

Auch die Grafik "Heimweg" von Mayer wird in der Villa gezeigt. © privat

Brühl."Auf ein Neues" ist der Titel der Ausstellung mit Grafiken von Xaver Mayer. Der Künstler wurde 1956 in Pirmasens geboren. Er studierte Kunsterziehung und Germanistik in Marburg und Landau. Seit 1985 ist Xaver Mayer freischaffender Künstler in Landau. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Zeichnungen und Druckgrafiken sowie Malerei und Illustrationen. Zudem hat Xaver Mayer einen Lehrauftrag an der Uni

...

Sie sehen 46% der insgesamt 874 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.01.2015