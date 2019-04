„Digitalpakt“ als Thema

© spd

Brühl.Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (SPD), die in dem Ausschuss zum Thema „Digitale Agenda“ mitarbeitet, wollen am Montag, 15. April, mit Parteifreunden – darunter Bürgermeister Dr. Ralf Göck – und interessierten Menschen aus der Region über den „Digitalpakt“ sprechen.

Mit den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über diese Vereinbarung war der digitale Wandel in den Schulen ein Thema, aber er erfasst auch die Arbeitswelt, den Verkehr und den Alltag. Mit der Vereinbarung haben die Bundesregierung und der Bundestag 2018 die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit fünf Milliarden Euro zu fördern. Am 15. März stimmte der Bundesrat der Änderung des Grundgesetzes zu, womit der „Digitalpakt“ endgültig beschlossen war.

Die öffentliche Veranstaltung findet am Montag, 15. April, um 19 Uhr im FV Clubhaus, Am Schrankenbuckel 16, satt. zg/beju

