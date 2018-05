Anzeige

Brühl.„Fundstücke und andere Sehenswürdigkeiten“ präsentiert Rita Weis in einer Fotoausstellung in der Rathausgalerie von Freitag, 15. Juni, bis Freitag, 30. November. Die Bilder der Fotografin und Kunstpädagogin lassen den Zuschauer Zeuge werden beim Auffangen ungewöhnlicher Momente, von Orten und von Dingen, die „am Wegrand“ liegen. Dabei heißt es: Wahrnehmen, Anhalten, Hinschauen.

Allgemein erwartet man von der Fotografie oftmals eine Wiedergabe von Realität. Doch allein schon die Auswahl des Motivs, der Ausschnitt der Szene, die Einstellung der Kamera sind eine subjektive Interpretation der durch die Fotografin wahrgenommenen Wirklichkeit. Der Moment, an dem der Auslöser an der Kamera gedrückt wird, unterliegt bereits dem natürlich Vergänglichen. Was bleibt, das sind Bilder. Die Aufnahmen von Rita Weis zeigen einfach „Fundstücke“. Ein interessantes Gebäude, eine Treppe, ein vergessenes Fahrrad, Spiegelungen im Hochwasser, Nachtlichter in Paris „en passant“ werden Motive.

Ihre Bilder entstehen nicht nur im Moment des Fotografierens, sondern sie werden erst durch die Bearbeitung am PC zu fertigen Produkten. Die Überlegung, ob ein Foto nur retuschiert oder der Bildausschnitt verändert werden soll oder gar eine völlige Neugestaltung notwendig wird, ist abhängig von Motiv und kreativer Idee während des Bildbearbeitungsprozesses.