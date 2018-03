Anzeige

Brühl.Hart wird erarbeiten, was im Jahreskonzert des Musikvereins – Bläserakademie leicht und selbstverständlich klingen soll. Mit diesem Ziel machten sich rund 40 Musiker des Sinfonischen Blasorchesters zum Probenwochenende auf ins Turnerheim Annweiler. Abgeschieden im Wald gelegen, bietet die Einrichtung, in der normalerweise gelenkige Turner die Balken biegen, ausgezeichnete Probebedingungen. So standen den ambitionierten Brühler Musikern neben zwei großen Hallenhälften diverse kleine Proberäume zur Verfügung.

In einer ausgeklügelten Balance zwischen Gesamt-, Gruppen- und Kleingruppenproben legt Dirigent Tobias Nessel unterhalb der Burg Trifels den Grundstein für die mitreißenden Konzerte der Brühler Bläserakademie. Unterstützt wird der Dirigent von Julia Neubauer, die die Holzbläser anleitet.

Das perfekte Zusammenspiel

Immer wieder wird in zahllosen Wiederholungen um das perfekte Zusammenspiel oder den idealen Klangeffekt gerungen. Täglich wird von 9 bis 22 Uhr mit kleinen Pausen für Mahlzeiten und Einzelstudium konzentriert geprobt. Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Bernhard Vanecek probte bereits eine Woche davor in der Burg Thallichtenberg.