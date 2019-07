Diskussionen finden ohne Publikum statt

Brühl.Es war das beherrschende Thema des Kommunalwahlkampfes und wird das politische Geschehen im Ort sicherlich noch länger beschäftigen – die geplante Umgestaltung des jetzigen FVB-Sportareals im Schrankenbuckel zu einem Wohngebiet. Höchst kontroverse Ansichten werden dazu geäußert. Während die inzwischen entstandene Bürgerinitiative von einer viel zu massiven Planung spricht, die sich nicht ins Ortsbild einpasse, spricht Bürgermeister Dr. Ralf Göck davon, dass sich der bisherige Entwurf an der nördlich angrenzenden Wohnbebauung orientiere. Die BI errechnete für die angedachten 300 Wohneinheit mit 900 neuen Einwohnern dort, die Gemeindeverwaltung mit 450 bis 540.

Um eine konsensfähige Lösung zu finden, hat die Gemeinde bereits vor einiger Zeit eine erweiterte Bürgerbeteiligung versprochen. Wie die aussehen soll, wurde diesen Freitag der Presse vorgestellt.

Steht die Bürgerbeteiligung inzwischen unter Zeitdruck, weil Entscheidungen für den Bebauungsplan schon in Kürze gefasst werden müssen?

Nein, sagt Bürgermeister Dr. Ralf Göck. „Wir stehen nicht kurz vor Toresschluss, wie manche behaupten, sondern erst am Beginn eines umfangreichen Verfahrens der Bürgerbeteiligung“, dass erst im späteren Jahr 2020 in den Bebauungsplan münde. Darin sollen die Interessen aller beteiligten Gruppen Berücksichtigung finden.

Was ist als erster Schritt der Bürgerbeteiligung geplant?

Zunächst wird zu einem öffentlichen Auftaktdialog am Mittwoch, 24. Juli, um 18.30 Uhr in der Festhalle eingeladen. An ihm können alle interessierten Einwohner und andere Betroffene teilnehmen – moderiert wird der Abend, wie auch die späteren Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung von Timo Buff, einem freien Stadtplaner aus Stuttgart, der mit der bisherigen Planung des Bebauungsgebietes nicht betraut war und deshalb als neutral gilt. Nach der Vorstellung des bisher vorliegenden städtebaulichen Entwurfs und der Einbindung der Fachplanung zu den Themen Artenschutz, Lärm und Verkehr, werden vier Dialogtische angeboten. Das sei wichtiger Bestandteil, denn es soll keine reine Informationsveranstaltung gegeben, sondern den Bürgern die Chance gegeben werden, sich aktiv einzubringen.

Was genau passiert an diesen Dialogtischen?

Die Tische beschäftigen sich mit den Themen Städtebau – im nördlichen und südlichen Teil des Areals – dem Bereich Freiraum und Ökologie und dem Komplex Verkehr und Vernetzung. Alle Besucher wechseln in festen Gruppen zu allen vier Tischen und erarbeiten dort unter Moderation, wo der städtebauliche Entwurf überzeugt, welche Qualitäten auszumachen sind, wo Verbesserungspotenzial auszumachen ist und welche Aspekte noch einmal genauer überprüft werden sollen. Im Anschluss soll über die Ergebnisse gesprochen werden und eine Rückkopplung der Anregungen beziehungsweise Hinweise erfolgen.

Welcher Zeitrahmen ist dafür vorgesehen?

Insgesamt soll die Auftaktveranstaltung rund drei Stunden dauern.

Wie geht es dann mit der Bürgerbeteiligung weiter?

Nach der Sommerpause soll Ende September zu einem ersten runden Tisch eingeladen werden, eine zweite Sitzung ist für Mitte November vorgesehen. Danach kann eine Planungswerkstatt eingerichtet werden und der Gemeinderat über die Zwischenergebnisse des runden Tischs informiert werden. Mitte Februar soll eine dritte Sitzung des runden Tischs stattfinden, wenn nötig im März noch einmal eine. Danach werden die Empfehlungen des Gremiums in den Gemeinderat eingebracht. Daraus soll sich der Bebauungsplan entwickeln, über den dann in einer öffentlichen Bürgerveranstaltung noch einmal vor einem Beschluss des Gemeinderates informiert werden soll.

Wie setzt sich der runde Tisch zusammen?

Gesetzte Teilnehmer sind vier Ratsmitglieder – aus jeder Fraktion eines – aus der Verwaltung wahrscheinlich der Bürgermeister, ein Vertreter des Haupt- und einer des Bauamtes, drei Abgeordnete der Bürgerinitiative „Sportareal am Schrankenbuckel“, je ein Sprecher für die Kindergärten und die örtlichen Senioreneinrichtungen sowie der Behindertenbeauftragte der Gemeinde, Rudi Bamberger. Dazu kommen dann neun zusätzliche Bürger. Sie rekrutieren sich aus den Anwohnern – jeweils einer aus den nördlich, östlich und westlich angrenzenden Wohnquartieren, drei aus dem weiteren Umfeld – da ja auch über die direkte Nachbarschaft hinaus Belange der Gemeinde einzubringen sind – und drei künftige Bewohner des Neubaugebietes. Da die Organisatoren der Bürgerbeteiligung davon ausgehen, dass sich mehr Menschen einbringen wollen, werden diese neun Teilnehmer per Losverfahren ermittelt. Über diese 22 Mitglieder plus Moderatoren soll die sogenannte erste Reihe des runden Tischs nicht anwachsen, um ein konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen, sagt Buff. „Wir brauchen alle Seiten, um zu einem guten Ergebnis zu kommen“, unterstreicht der Moderator.

Wenn es eine erste Reihe gibt – wer wird noch hinzugezogen?

In einer sogenannten zweiten Reihe sollen Experten sitzen, die nicht direkt in die Diskussion eingreifen sollen, die aber bei Missverständnissen oder Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. Das sind die beiden Architekten des Entwurfs und der Lanschaftsplaner, Dr. Alexander Kuhn, der für die MVV Regioplan das Projektverfahren betreut, die Arbeitsgemeinschaft Projektentwicklung mit einem Vertreter und – je nach Bedarf – bis zu drei Fachplaner und Gutachter, beispielsweise Verkehrsgutachter die eine aktuelle Zählung vornehmen und präsentieren sollen.

Sind diese Treffen dann jeweils öffentlich?

Nein, davon rät Moderator Timo Buff ab. Zum einen würde bei mehr Beteiligten die Gefahr bestehen, dass die Diskussionen nicht in Ruhe geführt werden könnten, zum anderen gebe das Problem, dass angesichts des für manchen ungewohnten Redens vor Zuschauern Hemmungen entstehen könnten. Allerdings soll durch die Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen die Transparenz sichergestellt werden. Zudem würde ja Vertreter aller relevanten Gruppen am Tisch sitzen.

Haben die übrigen Bürger also keine Möglichkeit, ihre Einwendungen und Ideen einzubringen?

Doch, sagt Alexander Kuhn, denn „neben dieser außergewöhnlich umfassenden Form der Bürgerbeteiligung“, bei der sich Nichtmitglieder des runden Tischs ja über ihre Interessensvertreter einbringen können, bietet das formale baurechtliche Verfahren später ja noch die Möglichkeit, entsprechende Einwendungen anzumelden.

Was plant die Bürgerinitiative zurzeit?

Die BI hat bereits „den Plan der Gemeindeverwaltung so überarbeitet, dass er unseren Forderungen Rechnung trägt“, erklärt Sprecher Rüdiger Lorbeer. In der SVR-Halle in der Gartenstraße möchten die Bürgerinitiative diesen Plan am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr öffentlich vorstellen.

