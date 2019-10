Doch kein Aus für Fährbetrieb?

Brühl.Die Landesregierung hat laut dem Abgeordneten Manfred Kern von Bündnis 90/die Grünen in ihrem Entwurf des nächsten Doppelhaushalts für 2020 und 2021 die Betriebsmittel für die Kollerfähre vorgesehen. Entsprechend sei es falsch, davon zu sprechen, der Fährbetrieb solle 2020 eingestellt werden.

Der Entwurf, die Kosten seitens des Landes zu übernehmen, wurde, so Kern, damit bereits eindeutig beschlossen. Der Landtag werde wohl im Dezember formell darüber entscheiden. Es sei aber richtig, „dass wir mit der kommunalen Seite das Gespräch über die Kostenverteilung gesucht haben“, heißt es auch in der Mitteilung des Finanzministeriums.

„Als örtlicher Abgeordneter weiß ich um die Bedeutung einer direkten Verbindung zur Kollerinsel“, betont der grüne Landesparlamentarier Kern. Und zudem unterstreicht er, dass er dafür plädiere „auch weiterhin für eine Ausweitung der Betriebszeiten der Fähre anzugehen, wobei aber die Gemeinde Brühl und der Rhein-Neckar-Kreis auch finanziell mit im Boot sein sollten“.

Der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU), mit dem Kern einig sei, dass das Land seiner Verantwortung für die Erhaltung der Fährverbindung auch in Zukunft nachkommen müsse, ergänzte: „Ich begrüße es, dass das Finanzministerium klargestellt hat, dass es den Betrieb der Fähre ab 2020 nicht einstellen will. Das ist auch gut so, denn die Kollerfähre wird dringend gebraucht.“

Seit Jahrzehnten sei der Betrieb der Kollerfähre eine Landesaufgabe, sie verbindet rechts und links des Rheins eine Landesstraße. Die Kollerfähre werde nicht nur für den Nah- und Erholungsverkehr benötigt, sondern habe nach wie vor auch für die Landwirtschaft eine große Bedeutung, so der CDU-Abgeordnete in einer Stellungnahme.

Ebenso erhalte die Fähre für den zukünftigen Mobilitätspakt des Landes eine erweiterte Bedeutung. Deshalb sollte der Betrieb auf Wirtschaftlichkeit und erweiterte Nutzungszeiten geprüft werden, sagt Klein. Auch das Finanzministerium beeilt sich mitzuteilen, dass das Land den Betrieb der Fähre nicht einstellen wolle. Die Verbindung garantiere eine gute Erreichbarkeit der Kollerinsel und sei ökologisch sowie wirtschaftlich wichtig für die Region. ras

