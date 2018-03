Dorothea Schmidt-Schulte ist jetzt am Steuer

Überschäumende Lebensfreude erfüllte gestern die Sporthalle der Schillerschule, als die Klassen ihre Kostüme zeigten. © ras

Brühl.Die Eröffnung der Fasnachtsfeier in der Sporthalle war gestern fürdie närrisch geschminkte Dorothea Schmidt-Schulte (kleines Bild) der erste offizielle Einsatz als Frau am Ruder. Nicht nur an dem des Narrenschiffs, sondern auch als neue Schulleiterin. Denn als sie den Startschuss für die fröhliche Veranstaltung gab, da war die Tinte der Ernennungsurkunde aus dem Regierungspräsidium noch nicht

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1884 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.02.2018