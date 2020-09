Dr. Eva Gredel und Christian Mildenberger treten zurück

Von Ralf Strauch

Brühl. „In der CDU-Gemeinderatsfraktion bahnt sich eine große Veränderung an: Mit Dr. Eva Gredel und Christian Mildenberger haben sich gleich zwei verdiente und langjährige Gemeinderäte entschieden, aufgrund ihrer beruflichen Situation aus dem Kommunalparlament auszuscheiden“, heißt es in einer Pressemitteilung der christdemokratischen Ratsfraktion.

Es ist der erste Personalwechsel, der in dieser Legislaturperiode auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht. Die Mitglieder des Gremiums waren Ende Mai des vergangenen Jahres gewählt und im Juli darauf im Amt verpflichtet worden. Dr Eva Gredel hatte mit 3988 Stimmen das drittbeste Ergebnis auf der CDU-Liste erreicht, fraktionsübergreifend bekamen insgesamt nur fünf Ratsmitglieder mehr Stimmen. Christian Mildenberger landete in der CDU mit 2919 Stimmen auf dem fünften Platz seiner Fraktion.

Bislang ist die Entscheidung der beiden das Mandat niederzulegen, formalrechtlich allerdings erst eine Willensbekundung, denn ein Ausscheiden aus dem Ehrenamt des kommunalen Bürgervertreters unterliegt klaren Regeln. So muss der Gemeinderat die Anträge der beiden Ratsmitglieder erst noch annehmen. Nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg ist ein Ausscheiden aus einem kommunalpolitischen Ehrenamt nur aus wichtigen Gründen möglich. Explizit genannt wird dabei auch der Grund, dass der Betreffende häufig oder lang dauernd aus beruflichlichen Gründen nicht in der Gemeinde anwesend ist. Das führen die beiden langjährigen CDU-Ratsmitglieder auch an, sodass der Beschluss des Gemeinderates in näherer Zukunft wohl nur eine Formalie sein dürfte.

Professur im Ruhrgebiet

Dr. Eva Gredel hat im Juli 2020 einen Ruf an die Universität Duisburg-Essen erhalten, wo sie zum Wintersemester als Professorin für Germanistische Linguistik vielfältige Aufgaben in Forschung und Lehre auf nationaler wie internationaler Ebene wahrnehmen und sich an Drittmittelinitiativen zum Aufbau der Forschungsplattform „Bildung in der digitalen Welt“ beteiligen wird.

„Meine Aufgabe wird geprägt sein von Vorträgen auf Fachkongressen und der Teilnahme an internationalen Konferenzen, was eine hohe Reisetätigkeit erfordert“, erklärt Gredel. Sie gehört seit 2004 dem Gemeinderat an, also länger als zehn Jahre - das ist ebenfalls rechtlich gesehen ein klarer Grund, sein Mandat niederlegen zu dürfen. Sie war außerdem bis zum vergangenen Jahr Kreisrätin und bis 2017 Vorsitzende der örtlichen CDU.

Auch Christian Mildenberger zog es bereits im Herbst des vergangenen Jahres beruflich nach Nordrhein-Westfalen, wo er als Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien aktiv an der Verwirklichung der Energiewende mitarbeitet. Er gehört seit 2009 dem Gemeinderat an - also auch mehr als zehn Jahre - und war bis zu seinem Wechsel nach Düsseldorf Landesgeschäftsführer der CDU Baden-Württemberg. Seit Juni 2020 ist er auch Geschäftsführer bei LEE NRW, die den Roll-out der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei Windenergieanlagen in diesem Bundesland organisiert.

Geschäftsführer in Düsseldorf

„Da meine berufliche Tätigkeit hohe Präsenz in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet erfordert, ist die Vereinbarung von Beruf und Ehrenamt auch für mich zunehmend schwierig, weshalb ich mich für ein Ausscheiden aus dem Gemeinderat entschieden habe“, nennt er als Grund für seinen Antrag, aus dem Rat auszuscheiden.

„Eva und Christian haben die Arbeit in der CDU-Gemeinderatsfraktion und im CDU-Gemeindeverband für viele Jahre maßgeblich geprägt und mit großem Engagement mitgestaltet. Trotz hoher beruflicher Belastungen waren beide stets aktiv für die Gemeinde und die Partei im Einsatz. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung, denn dieses Engagement ist nicht selbstverständlich“, betont der CDU-Vorsitzende Kenneth Gund in einer Presseerklärung.

Die Nachfolge der Ausgeschiedenen treten gemäß des jüngsten Kommunalwahlergebnis mit Wolfgang Reffert und Thomas Gaisbauer zwei Vertreter der CDU an. Für ein ausgeschiedenes Gemeinderatsmitglied rückt der Kandidat auf der Wahlliste nach, der von den Bewerbern, die keinen Sitz im Gemeinderat erlangt haben, die höchste Stimmenzahl hat.

Die CDU-Fraktion betont, dass die beiden Nachrücker „bereits umfassende kommunalpolitische Erfahrung vorweisen können“. Reffert war 2002 erstmals in den Brühler Gemeinderat eingezogen und gehörte diesem mit einer Unterbrechung bei seinem Ausscheiden im Sommer 2019 über zwölf Jahre an. Bei der Wahl im Mai 2019 erhielt er 2091 Stimmen. „Als Bankbetriebswirt bei der Sparkasse liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Finanzen - angesichts der massiven Einnahmeausfälle in Folge der Corona-Maßnahmen wird dieser Bereich in den nächsten Jahren große Bedeutung erfahren“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Till.

„Zupackende Fraktion“

Auch Thomas Gaisbauer sei in der Kommunalpolitik wohlbekannt, seit dem vergangenen Jahr gehört er dem CDU-Vorstand als Schriftführer an und ist als Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Geothermie seit vielen Jahren politisch engagiert. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die mögliche Wiederaufnahme des stark umstrittenen Projekt der Tiefengeothermie, wird die CDU-Gemeinderatsfraktion hier mit einem ausgewiesenen Experten verstärkt, der als Finanzbeamter außerdem auch für die wirtschaftlichen Herausforderungen den kommenden Jahre gut gerüstet ist“, hebt Till über ihn hervor.

„Sicher ist, dass die CDU auch in Zukunft durch eine engagierte, kompetente und zupackende Gemeinderatsfraktion vertreten wird“, erklärt Till in einer Pressemitteilung abschließend.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.09.2020