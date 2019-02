Drei Brände in kurzer Zeit

Brühl.Drei Brände in zwei Tagen: Gestern um 16.43 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl alarmiert, weil ein Schilffeld hinter der Wiesenstraße in Flammen stand. Das Feuer auf rund 3000 Quadratmetern bekamen die Feuerwehrleute, die mit vier Fahrzeugen aus Brühl und zwei Wagen aus Ketsch angerückt waren, schnell in den Griff, wie die Wehr auf Nachfrage mitteilte. Der Sprecher sagte, es habe nahe der Stelle wie tags zuvor gebrannt, Luftlinie nur 300 bis 400 Meter entfernt. Die Einsatzfahrzeuge hätten fast an gleicher Stelle gestanden. Wie es aussehe, müsse von Brandstiftung ausgegangen werden.

Denn am Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 13.10 Uhr alarmiert, da es zu einem Flächenbrand in der Geier-/Kranichstraße gekommen war, als unbekannte Täter in einem Gebüsch des Fußweges „Lachenweg“ ein Feuer gelegt haben (wir berichteten). Der Brand breitete sich auf einer Fläche bis zu 200 Quadratmeter rasch aus, wie die Polizei mitteilt. Die 15 Meter hohen Flammen beschädigten zwei Haselnussbäume. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die „Sprauwaldäcker“.

Zeugen beobachteten in Brandnähe einen Jungen, der sich verdächtig verhielt. Der Junge soll die spätere Brandstelle beobachtet haben. Beim Bemerken des Zeugen flüchtete er über die Geierstraße zum Sperberweg und dann in Richtung Brühler-/Rohrhofer Straße. Der Verdächtige war zirka zwölf bis 13 Jahre alt, etwa 1,40 Meter groß, hatte schwarze, kurze, krause beziehungsweise verfilzte Haare und trug eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke.

Papier entflammt

Kurz vor dem Flächenbrand war nur einige Meter entfernt in der Wiesenstraße Papier in Brand geraten, das neben einem Stromverteilungskasten lag. Das Feuer konnte gelöscht werden, so dass es nicht auf den Stromkasten übergriff. Sachschaden entstand keiner. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen, hieß es. Die Ermittler suchen Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl, Telefon 06202/7 12 82 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. mab/pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019