Drei Fehlalarme aus der Seniorenresidenz in einer Nacht

Brühl.Gleich dreimal in einer Nacht wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag aus dem Schlaf gerissen. Dreimal war der Einsatzort ein Seniorenwohnheim in der Mannheimer Landstraße und dreimal stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Gleichwohl mussten die Wehrleute jedes Mal in voller Montur ausrücken, das Gebäude absuchen

...