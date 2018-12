Drei Vereine erhalten Geld

Brühl.Ohne Gegenstimme und in nur drei Minuten gaben die Ratsmitglieder in der jüngsten Gemeinderatssitzung grünes Licht für die drei Tagesordnungspunkte zur Vereinsförderung. Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Wassersportverein und der Fußballverein werden aus dem Gemeindesäckl mit einem Gesamtvolumen von etwas über 14 000 Euro in ihrer Arbeit unterstützt.

Der DRK-Ortsverein muss sein über 20 Jahre altes Vereinsheim grundsanieren. Hinzu käme auch noch der Einbau einer Dunstabzugshaube in der Küche, was Gesamtkosten von knapp 36 000 Euro mit sich bringe, rechneten die Rotkreuzler vor. Nach den Förderrichtlinien der Gemeinde unterstützt die Kommune Investitionen mit 32 Prozent der Gesamtkosten. Bei den 35 600 Euro des DRK bedeutet das einen Zuschuss von rund 11 400 Euro.

Der Wassersportverein beantragte eine Förderung für seine rund 4600 Euro schweren Renovierungsarbeiten und den Einbau von Fenstern im Tagungsraum. Und genau wie die knapp 1500 Euro für den Wassersportverein waren auch die Mittel in Höhe von rund 1500 Euro als Zuschuss zur Rasenpflege des Alfred-Körber-Stadions für den Fußballverein völlig unstrittig. Die Vereinsförderung, so der Tenor der Fraktionssprecher am Ratstisch, sei ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der so wichtigen Arbeit der Vereine. ske

