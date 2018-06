Anzeige

Brühl.Kurz nach der Abfahrt von der Bundesstraße 36 auf die Alte Mannheimer Landstraße ereignete sich gestern ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstand, erklärt die Polizei.

Eine 65-jährige Toyota-Fahrerin hatte nach bisherigen Ermittlungen der Beamten gegen 12.45 Uhr die B 36 aus Richtung Mannheim an der Ausfahrt Brühl verlassen hatte und war in Richtung Alte Mannheimer Landstraße unterwegs. An der Kreuzung Alte Mannheimer Landstraße (L 599) und Rennerswald übersah sie offensichtlich eine rote Ampel und kollidierte mit einem 35-jährigen BMW-Fahrer, der, wie die Polizei sagt, bei Grün in den Kreuzungsbereich in Richtung Rennerswald einfuhr.

Sowohl die 65-Jährige, als auch der 35-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Nach ihrer Erstversorgung wurden sie zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert.