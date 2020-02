„Du musschd des verzähle“

Brühl.„Als alles vor gonz langer Zeit ogfange hod, do hawwe sich die paar Mensche, die’s gewwe hod, gut mitenanner verstanne“, beginnt das gerade erschienene Buch von Oskar Ackermann, dem Pfarrer i. R. der auch lange Zeit in Brühl tätig war und heute noch im Ort lebt. Es ist eine Zusammenstellung der Predigten, die Ackermann im Verlauf von 28 Jahren in seiner „symbadischen Kupfälzer Mundart“

...