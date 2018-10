Dürre und Hochwasser prägten die Einsätze

In der Einsatzmannschaft erhielt Joachim Brokmeier die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Freiwilligendienst. Matthias Wiloth bekam die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft . Die bronzene Ehrennadel der Gemeinde für zehn Jahre Dienst bekam Wiloth ebenfalls.

Für „besondere Jugendarbeit“ wurden Marco Krupp mit der Ehrenmedaille in Gold, Rebecca Scheu mit der Ehrenmedaille in Silber und Matthias Wiloth mit der Ehrenmedaille in Bronze geehrt.

Der Spielmannszug ehrte Janine Janke für zehn Jahre Mitgliedschaft.

Von der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzmannschaft der Brühler Feuerwehr wurden Julian Becker, Maurice Brixner, Cristoph Hemmerich, Jatina Knoop, Cristopher Mack, Carolin Mirzwa und Laura Wiloth sowie Catharina Zelt übernommen. cz