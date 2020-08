Düsterer Roman über Jäger und Gejagte

Brühl.Ferienzeit ist Lesezeit. Im Sommer greifen die meisten Menschen gern zum Buch. Das literarische Duett aus Brühl – bestehend aus Barbara Hennl-Goll und Dagmar Krebaum – verrät in unserer Zeitung seine Schmöker-Favoriten.

In Frankreich war das Debüt der belgischen Schriftstellerin Adeline Dieudonné 2018 ein Überraschungserfolg. „Das wirkliche Leben“ hielt sich wochenlang in der Bestsellerliste, bekam 14 Literaturpreise und die Film- und Übersetzungsrechte wurden in 20 Länder verkauft.

Zum Inhalt: Eine Reihenhaussiedlung, wie es viele gibt. Im hellsten und schönsten Haus wohnt ein zehnjähriges Mädchen mit ihrer Familie – mit Mutter, Vater und dem sechsjährigen Bruder. Die vier scheinen das perfekte Abbild einer „Heile-Welt-Familie“ zu sein, doch der Eindruck täuscht. Der Vater liebt neben dem Fernsehen und dem Whisky den Rausch der Jagd. Weil ihm aber für eine Großwild-Safari das Geld fehlt, lässt er seine Sucht nach Macht zu Hause aus: an seiner Frau und seinen zwei Kindern. Die Mutter ist gebrochen und voller Angst, und so sind die Kinder auf sich allein gestellt. Sie sind ein Herz und eine Seele. Das – namenlose– Mädchen empfindet Glück nur, wenn sie ihren Bruder lachen hört, ihn abends im Arm hält, damit er einschlafen kann. Sie lebt dafür, ihm und sich selbst Sicherheit, Liebe und Geborgenheit zu geben.

Der Roman besticht durch eine enorme Spannung, die sachte daherkommt, sich fast schleichend von Seite zu Seite aufbaut und immer bedrohlicher wird, loben Krebaum und Hennl-Goll. In Kritiken werden Vergleiche mit Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock und auch Stephen King gezogen, von dem die Autorin ein Fan ist und dessen Bücher sie alle offenbar gut kennt.

Jäger und Gejagte – männliche Gewalt und weibliche Opferrolle. „Und doch ist dies nicht alles“, verrät Krebaum, denn die junge Heldin konterkariere die #MeToo-Konstellation. Die Tochter des monströsen Großwildjägers hat nicht nur physische Kraft, sondern auch Fantasie. Und sie ist hochbegabt, ein etwas nerdiges Physik-Genie, das bei einem alten Professor in die Lehre geht. Das Wissen gibt ihr Selbstvertrauen.

„Das wirkliche Leben“ ist eine schonungslos direkt erzählte Geschichte über den Horror häuslicher Gewalt und über die positive Kraft, die Opfer mobilisieren können, wenn sie zusammenstehen. Ein Roman, dessen mitunter düsterer Sog einen nicht mehr loslässt – bis am Ende das Licht sichtbar wird. Es ist keine Geschichte zum Einschlafen, doch definitiv eine, die alles rundum vergessen lässt, so das Duett. zg/ras/Bild: dtv

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.08.2020