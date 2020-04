Duftende Blume ist giftig

Brühl.„Herrlich, wie die duften.“ Unsere Leserin Gudrun Monshausen aus Rohrhof ist ganz hin und weg von den Maiglöckchen im eigenen Garten. Doch die Blumen läuten mit ihren weißen Blüten den Wonnemonat etwas zu früh ein.

Mit seinen zarten Blütentrauben und den weißen, glockenförmigen Einzelblüten sieht das Maiglöckchen einfach nur zauberhaft aus. In der freien Natur steht diese Blume mit seinem zauberhaften Charme übrigens unter Schutz und bedeckt oftmals ganze Flächen in Wäldern, unter Büschen oder auf Wiesen. Mit seinem intensiven, süßen Duft betört sie nicht nur Monshausen, sondern lockt auch viele Insekten an.

Und in die Kurpfalz passt das Maiglöckchen auf jeden Fall, gehört es doch zu den Spargelgewächsen. Doch Vorsicht, denn alle Pflanzenteile – besonders die Blüten und Früchte – enthalten giftige Inhaltsstoffe. Manch einem wurde die Verwechslung mit dem wohlschmeckenden Bärlauch schon zum Verhängnis. ras

