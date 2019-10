Dynamisch auch die Tiefs überstanden

BRÜHL.Eine Gala vom Feinsten haben die „Kollerkrotten“ zu ihrem 66. Bestehen auf die Beine gestellt – auf viele Beine. Das ist an all den liebevoll arrangierten Kleinigkeiten, der Dekoration und vor allem an den vielen Repräsentanten und Helfern zu erkennen. Entspannt geht es mit dem persönlichen Empfang der Gäste los: Schärpen für alle Hoheiten der vergangenen 66 Jahre liegen bereit, werden von

...