Echte Sahneschnittchen für die Sinne

Brühl.Einen interessanten und unterhaltsamen Nachmittag erlebten die Senatsmitglieder des Karnevalvereins „Rohrhöfer Göggel“ auf Einladung des Künstlerforums in der Galerie Strobel. Zuerst waren die neuen Kunstwerke der Mitglieder Winfried Rauscher, Cony Welcker, Heinz Classen und Wolfram Gothe sowie viele weitere Gemälde, Fotoarbeiten und Skulpturen in und um das Haus in der Römerstraße zu bestaunen. Anton Strobel spielte im ersten musikalischen Teil auf dem Klavier Stücke aus „Anatevka“ und den Song „Smile“. Wolfram Gothe rezitierte dazu Gedichte von Wilhelm Busch, François Villon, und Joachim Ringelnatz.

Nach dem ersten Teil des Kunstgenusses wurde der Senat mit Gothes Himbeersahnerolle und Kaffee verwöhnt. Mit weiteren musikalischen Klängen von Strobel sowie Gothes Gedichtvorträgen von Eugen Roth, Volker Kriegel und eigenen Stücken, erlebten die „Göggel“ die Premiere von „Im Brühler Schwimmbad!“ und den Klassiker „Tomatenfisch“. Der Vorsitzende des „Göggel“-Senats, Bruno Freirich, dankte für „die gelungene Veranstaltung in diesem originellen Rahmen“ beim neu gegründeten Künstlerforum. zg

