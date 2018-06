Eckpunkte festgelegt

Brühl.Von ihrem Besuch in der Partnergemeinde Dourtenga in den vergangenen Tagen möchte eine Brühler Delegation beim Förderkreis Dourtenga allen interessierten Bürger am Donnerstag, 22. Februar 2018, ab 20 Uhr in die Gaststätte „Roter Hahn“ berichten.

Außerordentlich herzlich sei die Begrüßung der Delegation gewesen, als die Gemeinderäte Hans Zelt, Christian Mildenberger, die Vorsitzende des

...

Sie sehen 25% der insgesamt 1629 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.02.2018