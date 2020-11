Ehrenamtliche sind wieder im Einsatz

Brühl.Auch im zweiten Lockdown will die Aktionsgruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ um Sean Ireland wieder den Mitmenschen in der Nachbarschaft ein Hilfsangebot machen. Dazu werden erneut zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz sein.

„Um das Infektionsrisiko zu reduzieren und unsere Risikogruppen vor Ort zu schützen, übernehmen wir gerne wieder den Einkauf von benötigten Lebensmitteln und bringen sie Ihnen direkt an die Haustür“, erklärt der Initiator der Aktion.

Diejenigen, die Interesse an der ehrenamtlichen Unterstützung haben, und diejenigen, die helfen wollen, können sich an die Organisatoren, Telefon 0176/ 73 19 89 18 oder E-Mail an Helfen-in-Brühl@web.de, wenden. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.11.2020