Ehrenamtliche vermitteln Impftermin für Senioren

Brühl. Die ehrenamtlich tätige Gruppe „Helfen in Brühl und Rohrhof“ hat bislang 40 Brühler Senioren einen Impftermin vermittelt. Dafür bedankte sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei der Gruppe um Sean Ireland, die die Listen aus dem Rathaus gut abgearbeitet, aber noch einige Fälle zu „lösen“ habe.

Nachdem sie sich ab Mitte Januar „die Finger wund wählten, ohne großen Erfolg zu haben, scheinen unsere Corona-Impfzentren in den letzten Tagen doch in Fahrt zu kommen“, meint der Verwaltungschef. Inzwischen seien auch die meisten Senioren in den Pflegeeinrichtungen von Brühl zweimal geimpft, „so dass wir nun darauf hoffen, dass ein mobiles Impfteam nach Brühl kommt, um eine Impfsprechstunde in der Sporthalle bei der Schillerschule abzuhalten“. Gerade für weniger mobile Menschen wäre das eine Möglichkeit im Kampf gegen die Pandemie. Zugesagt sei ein erster Besuch für Mitte März, „vielleicht auch ein paar Tage früher“, so der Bürgermeister. Über diese Möglichkeit wird die Gemeindeverwaltung die Bürger noch informieren, wenn Genaueres feststeht.

Koordination läuft übers Rathaus

Wer bei der Impfterminvereinbarung nicht klarkommt und im Verwandten- oder Freundeskreis keine Unterstützung erhält, kann sich an die Gemeindeverwaltung, Telefon 06202/2 00 30, wenden und den Impftermin-Vereinbarungsservice beantragen. Am Telefon werden die Kontaktdaten erfasst und an das mobile Hilfeteam weitergegeben. Nach einem kurzen Besuch bei den Senioren vereinbart die ehrenamtlich tätige Person im Auftrag den ersten und zweiten Impftermin.

Alle Anmeldungen werden bearbeitet, betont Ireland. Nach dem neuen Modell werden Interessierte auf die Warteliste der Impfvergabestelle des Landes gesetzt. Diese Hilfe zur Terminvereinbarung ist übrigens kostenlos. Die Fahrt zum Impfzentrum muss allerdings privat organisiert werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.02.2021