Ehrensalven für den König

Brühl.Die Salutschützen der Sportgemeinschaft Brühl – sie sind zweifellos das öffentlichkeitswirksamste Aushängeschild des Verein– durften erstmals nach den Corona-Lockerungen der Landesregierung ihrer Aufgabe nachkommen. Nach langer Zeit der Abstinenz pflegten sie lautstark ihr altes Brauchtum und Tradition im Schützenwesen.

Der Brauch des Salutschießens reicht übrigens zurück bis Anfang des 18. Jahrhunderts und im Deutschen Reich bestand sogar seit 1871 eine sogenannte Salutordnung die vorsah, dass zum Beispiel bei Empfängen für kaiserliche Hoheiten 33 und für deutsche Könige immerhin noch 21 Ehrensalven abzufeuern waren.

Die im August 2006 von Kommandant Gerd Rapp gegründete Abteilung der Salutschützen trat nun unter widrigen Wetterbedingungen in Reihe unter ihrem Vize-Kommandant Robert Pfäffel im westlichen Teil von Rohrhof nahe den Rheinauen an. Sie schossen für ihren Schützenkönig aber lediglich drei Salven in den Himmel. Dazu wurden die Salutwaffen mit speziellen Patronen geladen, die nur mit Schwarzpulver gefüllt sind.

Geselligkeit bleibt auf der Strecke

Der Grund für den Salut war der 60. Geburtstag von Schützenkönig und Oberschießleiter Ulrich I. Fitterer. Die Schützen bedauerten bei dieser besonderen Ehrenbezeugung allerdings, dass erstmals seit dem fast 15-jährigen Bestehen der Salutschützen-Abteilung der obligatorische Nachtrunk wegen der aktuellen Corona-Bedingungen nicht stattfinden durfte. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.06.2020