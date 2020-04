Eilentscheidung macht Arbeiten weiter möglich

Brühl.Normalerweise ist es klar geregelt, wer in der Kommune welche Entscheidungen fällen darf. Eilentscheidung, die ein Finanzvolumen von 20 000 Euro nicht überschreiten, darf Bürgermeister Dr. Ralf Göck ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat vornehmen. Für Investitionsprojekte, die bis zu 100 000 Euro schwer sind, werden im jeweiligen Ausschuss des Rates besprochen, alles, was darüber hinausgeht, muss in den Gemeinderat. Doch was ist in Zeiten von Corona noch normal?

So hat Bürgermeister Dr. Ralf Göck ohne den Gemeinderat die Aufträge für die Sanierung der Schillerschulfassade auf den Weg gebracht - Kostenpunkt sind 1,53 Millionen Euro. Die Entscheidung ist durch einen entsprechenden Beschluss des Gemeinderates in der letzten nichtöffentlichen Sitzung vor der Zwangspause möglich gemacht worden. Damit wird ihm in vielen Bereichen freie Hand gegeben.

In der Gemeindeordnung des Landes heißt es zudem, dass in dringenden Angelegenheiten des Gemeinderats, deren Erledigung auch nicht bis zur nächsten Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden kann, der Bürgermeister anstelle des Gemeinderats entscheidet. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Gemeinderäten allerdings unverzüglich mitzuteilen. Das Gleiche gilt für Angelegenheiten, für deren Entscheidung ein beschließender Ausschuss zuständig ist.

Bereits 2019 begonnen

„In unstrittigen Fragen fälle ich die Entscheidung alleine - dazu gehört beispielsweise diese Fassadensanierung - wenn es einen gewissen Diskussionsbedarf gibt, schließe ich mich mit den Fraktionsvorsitzenden kurz und wenn es dann noch mehr Redebedarf gibt, muss die Sache bis zur nächsten Sitzung warten“, erklärt der Rathauschef im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Fassadensanierung sei unstrittig, weil es sich um die Fortführung einer bereits 2019 begonnenen Maßnahme handelt. Sukzessive wurden schon an vielen Seiten des Hauses die alten Fenster durch neue mit Sonnenschutz ersetzt. Außerdem wurden die Metallelemente der Pfosten-Riegel-Konstruktion überarbeitet. In diesem und den nächsten beiden Jahren sollen nun die letzten Fassadenflächen, die noch nicht saniert wurden, erneuert werden. Zwei Anbieter hatten auf die Ausschreibung der Arbeiten gemeldet - der etwas günstigere, eine Firma aus Aschaffenburg, will die Arbeiten für die genannten 1,53 Millionen Euro erledigen.

Zahlreiche Referenzen vorgelegt

„Die Firma ist leistungsfähig und konnte über eine Vielzahl von Referenzen die Qualität ihrer Arbeit nachweisen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Haushaltsmittel für das laufende Jahr (570 000 Euro) stehen zur Verfügung, für die beiden Folgejahre müssen sie dann jeweils eingeplant werden. Erfreulich für den Rathauschef ist, dass diese Maßnahme mit 912 000 Euro nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusst wird.

Außerdem hat Bürgermeister Göck in Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden einen Zuschuss zur Sanierung des Naturrasenplatzes auf dem Areal des Sportvereins Rohrhof gewährt. Der Platz war vor etwa 50 Jahren durch einfachen Umbruch des früheren Tennisplatzes und Aussaat von Rasen angelegt worden. Bis auf eine Beregnungsanlage, die Anfang der 1980er Jahre installiert wurde, wurden dort keine weiteren Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Nun soll der Platz für etwas über 72 000 Euro auf Vordermann gebracht werden, denn mit den Jahren kam es zu Höhenunterschieden auf der Rasenfläche, weil immer wieder Löcher mit Sand aufgefüllt wurden. Außerdem haben verschiedene Maulwürfe und die Sommerhitze der Anlage zu schaffen gemacht.

So gab es im vergangenen Jahr mehrfach Probleme beim Jugendtraining, berichtet der Verein. Ausnahmsweise wird dem SV Rohrhof der gesamte Sanierungsbedarf abzüglich der Förderung durch den Badischen Sportbund gewährt - das macht eine spezielle Klausel der Vereinsförderrichtlinien möglich.

